Тисяча військовослужбовців без масок – У Криму відгуляли Парад Перемоги

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Окупанти криму вирішили організувати Парад Перемоги з нагоди 75-тої річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 червня, у Сімферополі пройшов Парад Перемоги. Окупанти Криму влаштували дійство попри пандемію коронавірусу. Відомо, що так званий голова Криму Сергій Аксьонов дав добро на зміни в указ про режим підвищеної готовності через коронавирусі.
«У параді взяли участь близько тисячі військовослужбовців. Урочистим строєм повз трибуни пройшли військовослужбовці бригад берегової оборони, інженерних військ, розвідники і росгвардейци. Крім того, по центральній вулиці Сімферополя пройшли понад 70 одиниць військової техніки», - відзначили ЗМІ.
За даними російських ЗМІ, вхід до зони з ветеранами обмежили. В інших випадках дистанція між людьми не дотримувалася. Також подивитися на парад прибуло чимало людей без захисних масок.
15:02: Синоптична картина в Україні залишиться складною – синоптик
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