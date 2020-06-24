Тисяча військовослужбовців без масок – У Криму відгуляли Парад Перемоги

Аня Мартинюк 24 червня 2020, 14:28

Окупанти криму вирішили організувати Парад Перемоги з нагоди 75-тої річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 червня, у Сімферополі пройшов Парад Перемоги. Окупанти Криму влаштували дійство попри пандемію коронавірусу. Відомо, що так званий голова Криму Сергій Аксьонов дав добро на зміни в указ про режим підвищеної готовності через коронавирусі.

«У параді взяли участь близько тисячі військовослужбовців. Урочистим строєм повз трибуни пройшли військовослужбовці бригад берегової оборони, інженерних військ, розвідники і росгвардейци. Крім того, по центральній вулиці Сімферополя пройшли понад 70 одиниць військової техніки», - відзначили ЗМІ.

За даними російських ЗМІ, вхід до зони з ветеранами обмежили. В інших випадках дистанція між людьми не дотримувалася. Також подивитися на парад прибуло чимало людей без захисних масок.