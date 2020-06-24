Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Новий рекорд – В Україні ще 940 людей захворіли на коронавірус
  • Перший дзвоник в Україні можуть відтермінувати
  • Активісти KyivPride розлютили депутата «Слуги народу» вчинком зі скульптурою «Батьківщина-мати»

Попит падає – Аналітик розповів про майбутні зміни курсу гривні до долара

Аня Мартинюк 24 червня 2020, 14:06
Версія для друку
Попит падає – Аналітик розповів про майбутні зміни курсу гривні до долара

Андрій Шевчишин заявив, що курс гривні до долара в Україні зміниться незначно.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 червня, аналітик Андрій Шевчишин розповів, як може змінитися курс гривні до долара найближчим часом. Аналізуючи ситуацію з зниження курсу валют НБУ, коли нацвалюта зміцнилась на міжбанку на рівні 26,65 грн/долар, він зазначив, що сильних курсових гірок очікувати не варто.

Експерт зауважив, що на ринку немає активного попиту на долар США, тому сильних змін не буде. За його прогнозом, найближчим часом українці можуь спостерігати курс долара  на рівні 26,5 – 26,75 грн.

До слова, раніше ксперт рекомендували українцям тримати різну валюту на тлі погіршення економічної ситуації в країні.

 

Читайте також:

  • НБУ ослабив офіційний курс гривні до долара
  • НБУ ослабив гривню до долара
  • НБУ значно ослабив гривню
 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції