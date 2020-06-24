Попит падає – Аналітик розповів про майбутні зміни курсу гривні до долара

Аня Мартинюк 24 червня 2020, 14:06

Андрій Шевчишин заявив, що курс гривні до долара в Україні зміниться незначно.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 червня, аналітик Андрій Шевчишин розповів, як може змінитися курс гривні до долара найближчим часом. Аналізуючи ситуацію з зниження курсу валют НБУ, коли нацвалюта зміцнилась на міжбанку на рівні 26,65 грн/долар, він зазначив, що сильних курсових гірок очікувати не варто.

Експерт зауважив, що на ринку немає активного попиту на долар США, тому сильних змін не буде. За його прогнозом, найближчим часом українці можуь спостерігати курс долара на рівні 26,5 – 26,75 грн.

До слова, раніше ксперт рекомендували українцям тримати різну валюту на тлі погіршення економічної ситуації в країні.