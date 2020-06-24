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Актриса Олена Кравець заявила, що політика їй не цікава.
Новину передає «Преса України».
Зірка студії «Квартал-95» Олена Кравець заявила, що не збирається боротися за місце мера Києва. Про це вона повідомила на своїй інстаграм-сторінці.
«Хлопці! Давайте відразу і по справі. Я нікуди не збираюся. Ні в які мери, міністри і ось це ось все .. Політика мені не цікава. Крапка», - йшлось у її повідомленні.
Нагадаємо, вибори мера Києва та інших міст заплановані на 25 жовтня. За попередніми даними, за крісло Віталія Кличка боротимуться депутати «Слуги народу» Микола Тищенко та Олександр Дубінський.
15:02: Синоптична картина в Україні залишиться складною – синоптик
14:28: Тисяча військовослужбовців без масок – У Криму відгуляли Парад Перемоги
14:06: Попит падає – Аналітик розповів про майбутні зміни курсу гривні до долара
13:28: Зірка «Кварталу-95» відповіла на чутки про балотування в мери Києва
12:47: Дружина Медведчука розповіла про тісний зв'язок з Путіним
12:15: МОЗ дозволило українцям відвідувати родичів в реанімації
11:42: Китай відіслав Києву найбільший гуманітарний вантаж для боротьби з коронавірусом
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