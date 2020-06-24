Зірка «Кварталу-95» відповіла на чутки про балотування в мери Києва

Аня Мартинюк 24 червня 2020, 13:28

Актриса Олена Кравець заявила, що політика їй не цікава.

Новину передає «Преса України».

Зірка студії «Квартал-95» Олена Кравець заявила, що не збирається боротися за місце мера Києва. Про це вона повідомила на своїй інстаграм-сторінці.

«Хлопці! Давайте відразу і по справі. Я нікуди не збираюся. Ні в які мери, міністри і ось це ось все .. Політика мені не цікава. Крапка», - йшлось у її повідомленні.

Нагадаємо, вибори мера Києва та інших міст заплановані на 25 жовтня. За попередніми даними, за крісло Віталія Кличка боротимуться депутати «Слуги народу» Микола Тищенко та Олександр Дубінський.