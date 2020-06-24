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Дружина Медведчука розповіла про тісний зв'язок з Путіним

Аня Мартинюк 24 червня 2020, 12:47
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Дружина Медведчука розповіла про тісний зв'язок з Путіним

Оксана Марченко назвала лідера Кремля чудовим. Також 47-річна телеведуча зізналась, що другу дитину теж довірила б хрестити Путіну.

Новину передає «Преса України».

Телеведуча, дружина Віктора Медведчука, Оксана Марченко, заявила, що з повагою ставиться до Володимира Путіна. Про свою любов до президента РФ вона розповіла в інтерв’ю виданню «Страна».

Як відомо, Володимир Путін хрестив її доньку. Вибір впав саме на Путіна, оскільки він, за словами Марченко, глибоко православний чоловік та просто чудова людина.

Телеведуча додала, що її сім'я постійно підтримує зв'язок з Володимиром Путіним. Останній регулярно спілкується зі своєю похресницею. Марченко заявила, що якби мала ще одну дитину, то обов'язково довірила її для хрещення Володимиру Путіну.

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