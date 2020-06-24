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Оксана Марченко назвала лідера Кремля чудовим. Також 47-річна телеведуча зізналась, що другу дитину теж довірила б хрестити Путіну.
Новину передає «Преса України».
Телеведуча, дружина Віктора Медведчука, Оксана Марченко, заявила, що з повагою ставиться до Володимира Путіна. Про свою любов до президента РФ вона розповіла в інтерв’ю виданню «Страна».
Як відомо, Володимир Путін хрестив її доньку. Вибір впав саме на Путіна, оскільки він, за словами Марченко, глибоко православний чоловік та просто чудова людина.
Телеведуча додала, що її сім'я постійно підтримує зв'язок з Володимиром Путіним. Останній регулярно спілкується зі своєю похресницею. Марченко заявила, що якби мала ще одну дитину, то обов'язково довірила її для хрещення Володимиру Путіну.
15:02: Синоптична картина в Україні залишиться складною – синоптик
14:28: Тисяча військовослужбовців без масок – У Криму відгуляли Парад Перемоги
14:06: Попит падає – Аналітик розповів про майбутні зміни курсу гривні до долара
13:28: Зірка «Кварталу-95» відповіла на чутки про балотування в мери Києва
12:47: Дружина Медведчука розповіла про тісний зв'язок з Путіним
12:15: МОЗ дозволило українцям відвідувати родичів в реанімації
11:42: Китай відіслав Києву найбільший гуманітарний вантаж для боротьби з коронавірусом
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