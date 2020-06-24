МОЗ дозволило українцям відвідувати родичів в реанімації

Аня Мартинюк 24 червня 2020, 12:15

Однак, є одне «але». Вони повинні будуть придбати захисний костюм.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 червня, міністр охорони здоров'я Максим Степанов відреагував на скарги українців, які заявили, що їх не пускають до родичів в реанімаційне відділення. За словами міністра, МОЗ не обмежуватиме доступ до хворих, однак відвідувачі повинні думати про безпеку самого хворого.

«Будь-хто, хто заходить в реанімацію без відповідного захисту, потенційно є носієм коронавірусної інфекції і може заразити людину, яка знаходиться в реанімації», - заявив Степанов.

Степанов уточнив, що відвідувачів дійсно можуть не пустити в реанімаціне відділення, якщо вони не матимуть засобів спецзахисту. До слова, наразі медики просять відвідувачів купувати спеціальний захисний костюм, який коштує 500-700 гривень.