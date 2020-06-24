Синоптична картина в Україні залишиться складною – синоптик 15:02
Тисяча військовослужбовців без масок – У Криму відгуляли Парад Перемоги 14:28
Попит падає – Аналітик розповів про майбутні зміни курсу гривні до долара 14:06
Зірка «Кварталу-95» відповіла на чутки про балотування в мери Києва 13:28
Дружина Медведчука розповіла про тісний зв'язок з Путіним 12:47
МОЗ дозволило українцям відвідувати родичів в реанімації 12:15
Китай відіслав Києву найбільший гуманітарний вантаж для боротьби з коронавірусом 11:42
Шмигаль та Аваков терміново вилетіли в Івано-Франківськ 10:07
Путин в раздумье: кого назначить седьмым президентом Украины - Зе или Порошенко? 10:02
Новий рекорд – В Україні ще 940 людей захворіли на коронавірус 09:45
Чернівецька область у воді – Рятувальники продовжують ліквідувати наслідки негоди 09:22
«Робоча баба» Ірина Аллахвердієва відреагувала на діалог Арахамії та Корнієнко 07:40
Депутати України можуть залишитися без літньої відпустки 15:02
До осені в світі збанкрутує кожне п'яте мале підприємство 14:37
Однак, є одне «але». Вони повинні будуть придбати захисний костюм.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 червня, міністр охорони здоров'я Максим Степанов відреагував на скарги українців, які заявили, що їх не пускають до родичів в реанімаційне відділення. За словами міністра, МОЗ не обмежуватиме доступ до хворих, однак відвідувачі повинні думати про безпеку самого хворого.
«Будь-хто, хто заходить в реанімацію без відповідного захисту, потенційно є носієм коронавірусної інфекції і може заразити людину, яка знаходиться в реанімації», - заявив Степанов.
Степанов уточнив, що відвідувачів дійсно можуть не пустити в реанімаціне відділення, якщо вони не матимуть засобів спецзахисту. До слова, наразі медики просять відвідувачів купувати спеціальний захисний костюм, який коштує 500-700 гривень.
15:02: Синоптична картина в Україні залишиться складною – синоптик
14:28: Тисяча військовослужбовців без масок – У Криму відгуляли Парад Перемоги
14:06: Попит падає – Аналітик розповів про майбутні зміни курсу гривні до долара
13:28: Зірка «Кварталу-95» відповіла на чутки про балотування в мери Києва
12:47: Дружина Медведчука розповіла про тісний зв'язок з Путіним
12:15: МОЗ дозволило українцям відвідувати родичів в реанімації
11:42: Китай відіслав Києву найбільший гуманітарний вантаж для боротьби з коронавірусом
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.