Китай відіслав Києву найбільший гуманітарний вантаж для боротьби з коронавірусом 11:42
Шмигаль та Аваков терміново вилетіли в Івано-Франківськ 10:07
Путин в раздумье: кого назначить седьмым президентом Украины - Зе или Порошенко? 10:02
Новий рекорд – В Україні ще 940 людей захворіли на коронавірус 09:45
Чернівецька область у воді – Рятувальники продовжують ліквідувати наслідки негоди 09:22
«Робоча баба» Ірина Аллахвердієва відреагувала на діалог Арахамії та Корнієнко 07:40
Депутати України можуть залишитися без літньої відпустки 15:02
До осені в світі збанкрутує кожне п'яте мале підприємство 14:37
Нове опитування – Рейтинг партії Зеленського обвалився на 13% 12:40
В Івано-Франківській області через негоду загинули 3 людини 12:11
Медреформа Супрун – Лікарі без зарплат влаштували акцію протесту 11:48
В гуманітарний вантаж увійшли маски, костюми, дезінфектанти, апарати штучної вентиляції легенів.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 червня, стало відомо, що у столицю України прибув найбільший гуманітарний вантаж для боротьби зі смертоносним Covid-19. Його в аеропорт «Бориспіль» доставив літак ЗСУ ІЛ-76 МД. Про подію розповів заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.
«Тільки що, з КНР літаком Збройних сил України доставлений найбільший за цей період гуманітарний вантаж, який досягає за обсягом більше 125 кубічних метрів», - уточнив він.
Зокрема, в гуманітарну допомогу увійшли захисні маски і костюми, дезінфектанти, 10 апаратів штучної вентиляції легенів. Їх Україні подарував засновник «Alibaba Group» Джек Ма.
11:42: Китай відіслав Києву найбільший гуманітарний вантаж для боротьби з коронавірусом
10:07: Шмигаль та Аваков терміново вилетіли в Івано-Франківськ
10:02: Путин в раздумье: кого назначить седьмым президентом Украины - Зе или Порошенко?
09:45: Новий рекорд – В Україні ще 940 людей захворіли на коронавірус
09:22: Чернівецька область у воді – Рятувальники продовжують ліквідувати наслідки негоди
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.