Китай відіслав Києву найбільший гуманітарний вантаж для боротьби з коронавірусом

Аня Мартинюк 24 червня 2020, 11:42

В гуманітарний вантаж увійшли маски, костюми, дезінфектанти, апарати штучної вентиляції легенів.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 червня, стало відомо, що у столицю України прибув найбільший гуманітарний вантаж для боротьби зі смертоносним Covid-19. Його в аеропорт «Бориспіль» доставив літак ЗСУ ІЛ-76 МД. Про подію розповів заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

«Тільки що, з КНР літаком Збройних сил України доставлений найбільший за цей період гуманітарний вантаж, який досягає за обсягом більше 125 кубічних метрів», - уточнив він.

Зокрема, в гуманітарну допомогу увійшли захисні маски і костюми, дезінфектанти, 10 апаратів штучної вентиляції легенів. Їх Україні подарував засновник «Alibaba Group» Джек Ма.