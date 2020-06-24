Супрун пожалілась на спроби її залякати

Аня Мартинюк 24 червня 2020, 11:10

Американка Уляна Супрун заявила, що невідомий чоловік нахабно хотів її сфотографувати.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 червня, колишня виконувачка обов’язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун повідомила у соцмережі, що її спробували налякати.

«Сьогодні ввечері біля мого будинку невідомий чоловік вкрай зухвало намагався мене сфотографувати, пхаючи телефон мені обличчя. Він вів себе дуже нахабно, немов хотів мене налякати», - зазначила медреформаторка.

За словами Супрун, після цього невідомий сховався в автомобілі, який прямував з боку офісу глави політради партії ОТЗЖ Віктора Медведчука.

«Мені вдалося сфотографувати цей автомобіль. Всередині, крім інших, сидів чоловік, дуже схожий на колишнього депутата ВРУ Костянтина Яринича від БПП, зараз член партії Європейська Солідарність», - додала вона.

У своєму пості Супрун додала, що Яринич мітить на місце голови НСЗУ й навіть більше, його проштовхує на посаду міністр МОЗ Максим Степанов.