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5 міст України перевіряють на дотримання карантину

Аня Мартинюк 24 червня 2020, 10:40
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5 міст України перевіряють на дотримання карантину

В першу чергу перевіркам підлягає громадський транспорт. Поліція встановлює, чи дотримуються пасажири маскового режиму.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 червня, міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що у 5 містах країни поліція взялась перевіряти дотримання карантину. Мова йде про Київ, Миколаїв, Одесу, Львов та Рівне.

Зокрема, поліція і «Укртрансбезпека» перевіряють, чи носять пасажири громадського транспорту маски. Крім того, пасажирам  міряють температуру.

Як відомо, відповідних заходів вимагав Кабмін. За словами Криклія, перевірки в інших містах теж відбудуться. Тому він закликав усіх дотримуватися необхідних протиепідеміологічних правил.

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