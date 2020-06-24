5 міст України перевіряють на дотримання карантину

Аня Мартинюк 24 червня 2020, 10:40

В першу чергу перевіркам підлягає громадський транспорт. Поліція встановлює, чи дотримуються пасажири маскового режиму.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 червня, міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що у 5 містах країни поліція взялась перевіряти дотримання карантину. Мова йде про Київ, Миколаїв, Одесу, Львов та Рівне.

Зокрема, поліція і «Укртрансбезпека» перевіряють, чи носять пасажири громадського транспорту маски. Крім того, пасажирам міряють температуру.

Як відомо, відповідних заходів вимагав Кабмін. За словами Криклія, перевірки в інших містах теж відбудуться. Тому він закликав усіх дотримуватися необхідних протиепідеміологічних правил.