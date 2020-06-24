Шмигаль та Аваков терміново вилетіли в Івано-Франківськ

Аня Мартинюк 24 червня 2020, 10:07

Причина – негода наробила лиха на заході країни.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 червня, в Івано-Франківську область терміново вилетів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Разом з ним відправився міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Так, через потужні паводки без електрики знаходяться сотні населених пунктів. Також зазначається, що підтоплено 187 населених пунктів.

На жаль, також три людини загинули. За попередніми даними, Шмигаль та Аваков координуватимуть на місці дії органів влади.