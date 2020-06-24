Путин в раздумье: кого назначить седьмым президентом Украины - Зе или Порошенко?

zmxn 24 червня 2020, 10:02

Президент РФ находится в прекрасном расположении духа! Аналитический департамент ФСБ, отслеживая через соцсети настроение украинского социума, регулярно докладывает главе своего государства: на следующих президентских выборах главными претендентами на украинскую булаву вновь будут Зеленский и Порошенко... Это вызывает ликование в стенах московского Кремля. Это значит, что курс главного кабинета на Банковой будет незыблемым - "украинская константа" ... И вечная война на Донбассе... И вечная борьба "с эпохой бедности"... И вечный рост цен... И вечная коррупция... И "вечный", как Ленин - Аваков... И вечные нищенские пенсии... И новые программы, типа "Роттердам плюс", "Дадим воду в Крым" или "Армiя. Мова. Вiра"... И Путин ныне в глубоком раздумье: кому из двух кандидатов подставить плечо? Черт побери - ну оба же хороши, мерзавцы!

...Выводы ФСБ абсолютно объективны. Тот же Фейсбук убедительно демонстрирует резкий разворот общества от персоны Зеленского к фигуре Порошенко: "Петя, вернись!". И это национальная трагедия! Тупые рабы, потерявшие разум... Жалкие холопы, вновь выбирающие "отца украинской нации" между двумя инородцами: Порошенко и Зеленским, ничего общего с этой нацией не имеющих... Между двумя кретинами, для одного из которых Украина - это огромный банкомат, а для другого - игрушка-трансформер... Ладно, с "пианистом" Зе все уже понятно, но... Но неужели Вы забыли то, что было всего лишь год назад? Вы забыли, как сами же провожали Порошенко на "заслуженный отдых" миллионами проклятий в спину и хором улюлюканий вслед? Вы забыли, как "Порох" в шесть раз поднял вам цены на коммуналку? Вы забыли, как при его молчаливом согласии был построен Керченский мост? Вы забыли Пашинского? Вы забыли Луценко? Вы забыли Яценюка? Вы забыли как все они - и еще с десяток "толстопузых" друзей Порошенко - стали миллиардерами, когда простой люд вымирал, нищал и отдавал фронту последнюю краюху хлеба? Вы забыли, как Порошенко бил себя в грудь, уверяя, что отправит за решетку всех до единого убийц Небесной сотни, но всех самолично "амнистировал" и саморучно выстелил красную дорожку "рыгам" у входа в Верховную Раду? Вы забыли, как он обещал закончить АТО в течение двух недель, а сам затянул страну в многолетнюю кровавую "мясорубку", лично наживаясь на ней? Вы забыли, как он, главнокомандующий, клялся, что станет заботиться о бойцах ВСУ, как о родных детях, но руками своих многочисленных подопечных "гладковких-павловских-свинарчуков" нещадно обкрадывал этих солдат на миллиарды гривен? Вы забыли, как он клялся в вечной любви добровольческому движению, а сам затащил добробаты в котлы под Иловайском и Дебальцево и доверху наполнил их кровью? Вы забыли, как он называл себя отцом нации, но когда эта нация насмерть билась с оккупантом, хладнокровно переводил свои капиталы в оффшоры? Вы забыли, как Порошенко давал клятву поставить крест на своем бизнесе, но все пять лет активно развивал его, прикрываясь, как фиговым листочком - вздорным и несуразным "слепым трастом"? Вы забыли, как он гордо именовал себя частью своего народа, но когда вы были официально признаны самым бедным народом в Европе, он, ваш президент, был признан самым богатым? Вы забыли, как он называл Путина врагом, но податливо молчал, когда этот "враг" возводил Керченский мост и не выиграл против него ни единого иска в международных судах? Вы забыли, как он изгнал из Украины в страны ЕС за пять лет около пяти миллионов самых трудоспособных граждан? Вы забыли, как он окружил себя коррупционерами, мерзавцами и клептоманами, зверски изнасиловавшими Украину и превратившими ее за несколько лет в европейское Конго? Вы забыли, как он установил своим "соратникам" зарплаты в 2 млн. гривен и премии в 8 млн. долларов, в то время, когда простой народ от безденежья лечил онкологию йодом, а гепатит - листом подорожника? Вы все забыли... Вы снова хотите видеть его своим президентом? Может быть вы не люди вовсе? Может вы безмозглые ослы?

Артур Балаев, писатель, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм"