Новий рекорд – В Україні ще 940 людей захворіли на коронавірус

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За даними МОЗ, тепер загальна кількість хворих становить 39 014 осіб.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 червня, стало відомо, що за минулу добу кількість нових виявлених хворих на коронавірус зросла на 940 осіб. Тепер загальна кількість хворих в країні становить 39 014 осіб.
Про новий анти рекорд повідомили у прес-службі МОЗ. До слова, раніше у відомстві заявили, що людина з коронавірус не стає довічним носієм смертоносного вірусу. У міністерстві запевнили, що після лікування вірус покидає організм людини.
Нагадаємо також, в Україні продовжено карантин до 31 липня. Також у МОН попередили, що новий навчальний рік може не розпочатись 1 вересня, якщо епідеміологічна ситуація в країні буде несприятливою.
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