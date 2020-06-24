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Чернівецька область у воді – Рятувальники продовжують ліквідувати наслідки негоди

Аня Мартинюк 24 червня 2020, 09:22
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Чернівецька область у воді – Рятувальники продовжують ліквідувати наслідки негоди

На щастя, в області обійшлось без жертв.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі ДСНС України повідомили, що у Чернівецькій області тривають роботи з ліквідації наслідків негоди.

«До робіт від Управління ДСНС задіяно 101 чоловік особового складу та 19 одиниць техніки.

Від негоди на даний момент постраждало 11 населених пунктів», - йдеться у повідомленні.

У прес-службі також надали відео наслідків негоди.

Також зазначається, що було врятовано 29 людей, 25 евакуювали. Крім того, із зони лиха відселили 68 людей.

 

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