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На щастя, в області обійшлось без жертв.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі ДСНС України повідомили, що у Чернівецькій області тривають роботи з ліквідації наслідків негоди.
«До робіт від Управління ДСНС задіяно 101 чоловік особового складу та 19 одиниць техніки.
Від негоди на даний момент постраждало 11 населених пунктів», - йдеться у повідомленні.
У прес-службі також надали відео наслідків негоди.
Також зазначається, що було врятовано 29 людей, 25 евакуювали. Крім того, із зони лиха відселили 68 людей.
11:42: Китай відіслав Києву найбільший гуманітарний вантаж для боротьби з коронавірусом
10:07: Шмигаль та Аваков терміново вилетіли в Івано-Франківськ
10:02: Путин в раздумье: кого назначить седьмым президентом Украины - Зе или Порошенко?
09:45: Новий рекорд – В Україні ще 940 людей захворіли на коронавірус
09:22: Чернівецька область у воді – Рятувальники продовжують ліквідувати наслідки негоди
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