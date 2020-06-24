США спрогнозували найсмертоносніше літо

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Експерти вважають, що не лише коронавірус вплине на смертність в країні.
Новину передає «Преса України».
Експерти Архіву збройного насильства Америки вважають, що літо 2020 року буде найсмертоноснішим для США. Причина такого ходу подій не лише пандемія коронавірусу. Як відомо, Штати стоять на першому місці у світі за кількістю хворих – 2 424 418 осіб, з яких 123 475 померли, що також є найбільшим показником.
Так, окрім вірусу статистику щодо кількості смертей відредагують протести темношкірих, які спалахнули на тлі вбивства Джорджа Флойда. Також на ситуацію вплине масове скуповування вогнепальної зброї та зіткнення з поліцією.
«Всі так довго були в замішанні з пандемією, а потім у нас був такий вибух гніву і горя після вбивства Джорджа Флойда. Як тільки двері почнуть відкриватися, цілком може статися сплеск насильства», - прокоментував професор правоохоронних органів і кримінального правосуддя в університеті Вашингтона Джеймс Денслі.
Наразі ЗМІ демонструють кадри, як люди не лише мирно протестують в США, а й трощать вітрини, розкрадаючи вміст магазинів.
11:42: Китай відіслав Києву найбільший гуманітарний вантаж для боротьби з коронавірусом
10:07: Шмигаль та Аваков терміново вилетіли в Івано-Франківськ
10:02: Путин в раздумье: кого назначить седьмым президентом Украины - Зе или Порошенко?
09:45: Новий рекорд – В Україні ще 940 людей захворіли на коронавірус
09:22: Чернівецька область у воді – Рятувальники продовжують ліквідувати наслідки негоди
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