Петра Порошенка порівняли з Ембер Херд

Аня Мартинюк 24 червня 2020, 08:16

Український політолог навів приклад ціни репутації та брехні.

Новину передає «Преса України».

Український політолог Олександр Кочетков згадав про гучний скандал з американськими акторами Джонні Депом та Ембер Херд. Як відомо, колишня дружина актора вирішила отримати від нього аліменти або одноразовий відступ. І щоб підштовхнути зірку «Піратів Карибського моря» для цього вона заявила, що чоловік її лупцював.

В результаті усі стали на сторону Херд, однак через який час виявилось, що акторка відверто брехала. З’явилися численні докази того, що Депп її не бив. В результаті останній представив зустрічний позов на 50 мільйонів доларів за наклеп. Тепер красуня може навіть сісти за грати, а адвокати, які спочатку взялись її захищати, відмовились від своєї клієнтки.

«Це називається ціна репутації. І ціна брехні. А у нас всіе знають, що Петро Порошенко - президент країни, а не якийсь актор! - бреше, як дихає. Він на посаді в своїх особистих інтересах розводив Обаму, Трампа, Байдена, Путіна, Меркель, головне, нас з вами. Неабияк збагатився на посаді, як і його соратники. Але і зараз знаходиться натовп людей, які кричать: «Порох - красава! Так, брехав і крав, але ж в патріотичному ключі! І ніякі плівки нас ні в чому не переконають, тому що все погане у нас творить Путін, і так останні півтори тисячі нашої історії», - зазначив політолог.

Тому він називає Україну нецивілізованою країною. За його словами, в Україні кожен другий є трохи Петром Порошенком або Ембер Херд - прибріхує, має тіньові заробітки, боїться воювати, але готовий таврувати всіх оточуючих.