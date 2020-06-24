Петра Порошенка порівняли з Ембер Херд

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Український політолог навів приклад ціни репутації та брехні.
Новину передає «Преса України».
Український політолог Олександр Кочетков згадав про гучний скандал з американськими акторами Джонні Депом та Ембер Херд. Як відомо, колишня дружина актора вирішила отримати від нього аліменти або одноразовий відступ. І щоб підштовхнути зірку «Піратів Карибського моря» для цього вона заявила, що чоловік її лупцював.
В результаті усі стали на сторону Херд, однак через який час виявилось, що акторка відверто брехала. З’явилися численні докази того, що Депп її не бив. В результаті останній представив зустрічний позов на 50 мільйонів доларів за наклеп. Тепер красуня може навіть сісти за грати, а адвокати, які спочатку взялись її захищати, відмовились від своєї клієнтки.
«Це називається ціна репутації. І ціна брехні. А у нас всіе знають, що Петро Порошенко - президент країни, а не якийсь актор! - бреше, як дихає. Він на посаді в своїх особистих інтересах розводив Обаму, Трампа, Байдена, Путіна, Меркель, головне, нас з вами. Неабияк збагатився на посаді, як і його соратники. Але і зараз знаходиться натовп людей, які кричать: «Порох - красава! Так, брехав і крав, але ж в патріотичному ключі! І ніякі плівки нас ні в чому не переконають, тому що все погане у нас творить Путін, і так останні півтори тисячі нашої історії», - зазначив політолог.
Тому він називає Україну нецивілізованою країною. За його словами, в Україні кожен другий є трохи Петром Порошенком або Ембер Херд - прибріхує, має тіньові заробітки, боїться воювати, але готовий таврувати всіх оточуючих.
11:42: Китай відіслав Києву найбільший гуманітарний вантаж для боротьби з коронавірусом
10:07: Шмигаль та Аваков терміново вилетіли в Івано-Франківськ
10:02: Путин в раздумье: кого назначить седьмым президентом Украины - Зе или Порошенко?
09:45: Новий рекорд – В Україні ще 940 людей захворіли на коронавірус
09:22: Чернівецька область у воді – Рятувальники продовжують ліквідувати наслідки негоди
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