«Робоча баба» Ірина Аллахвердієва відреагувала на діалог Арахамії та Корнієнко

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41-річна депутат «Слуги народу» дала коментар з приводу сексистського висловлювання про неї колегами.
Новину передає «Преса України».
Як відомо, у Миколаєві журналісти зняли неформальне спілкування керівництва «Слуги народу». А саме діалог між Давидом Арахамією і Олександром Корнієнком. Сторони обговорили свою колегу Ірину Алахвердієву.
«Корнієнко: Аллахвердіева - взагалі красуня.
Арахамія: Так.
Корнієнко: Така Піддута, звичайно, чуть-чуть. Чуть-чуть тюнінг, тон too much. Загалом вона баба робоча взагалі. Як корабельна сосна. Вона тут отху*рить триста зустрічей за чотири місяці. І виграє. Вона така наживо. Енергетика.
Арахамія: Енергії багато.
Корнієнко: Ну ти до президента її заведеш, ти побачиш. він підстрибне. Викурить всі айкоси. Скаже: «Баба так. Баба так», - такий діалог відзняли журналісти.
В результаті Ірина Аллахвердієва прокоментувала «Країні» слова однопартійців.
«Зовнішність і особисте життя жінки як правило обговорюють чоловіки, які в ній ніколи не беруть участь», - зазначила народна обраниця.
До слова, Арахамія та Корнієнко тим часом вирішили заявити, що діалог змонтували.
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