«Робоча баба» Ірина Аллахвердієва відреагувала на діалог Арахамії та Корнієнко

Аня Мартинюк 24 червня 2020, 07:40

41-річна депутат «Слуги народу» дала коментар з приводу сексистського висловлювання про неї колегами.

Новину передає «Преса України».

Як відомо, у Миколаєві журналісти зняли неформальне спілкування керівництва «Слуги народу». А саме діалог між Давидом Арахамією і Олександром Корнієнком. Сторони обговорили свою колегу Ірину Алахвердієву.

«Корнієнко: Аллахвердіева - взагалі красуня.

Арахамія: Так.

Корнієнко: Така Піддута, звичайно, чуть-чуть. Чуть-чуть тюнінг, тон too much. Загалом вона баба робоча взагалі. Як корабельна сосна. Вона тут отху*рить триста зустрічей за чотири місяці. І виграє. Вона така наживо. Енергетика.

Арахамія: Енергії багато.

Корнієнко: Ну ти до президента її заведеш, ти побачиш. він підстрибне. Викурить всі айкоси. Скаже: «Баба так. Баба так», - такий діалог відзняли журналісти.

В результаті Ірина Аллахвердієва прокоментувала «Країні» слова однопартійців.

«Зовнішність і особисте життя жінки як правило обговорюють чоловіки, які в ній ніколи не беруть участь», - зазначила народна обраниця.

До слова, Арахамія та Корнієнко тим часом вирішили заявити, що діалог змонтували.