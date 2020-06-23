Депутати України можуть залишитися без літньої відпустки

Аня Мартинюк 23 червня 2020, 15:02

У «Слузі народу» нагадали, що депутати не працювали повноцінно під час карантину.

Новину передає «Преса України».

Депутат від президентської партії «Слуга народу» Ірина Верещук повідомила, що у президентській фракції виступили з ініціативою позбавити народних обранців літніх канікул. Причина такого ходу подій проста – ВРУ не працювала повноцінно під час карантину.

Тим не менше, це питання залишається відкритим.

«Згідно з графіком, у нас в серпні відпустка, але ми були на карантині. І, дійсно, не працювали в повну силу», - прокоментувала вона.

За її словами, особисто вона підтримує ідею працювати без відпустки.