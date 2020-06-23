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Корона-криза завдала нищівного удару по сектору громадського харчування та туризму.
Новину передає «Преса України».
Результати нового дослідження міжнародної компанії International Trade Center показали, що до осені 2020 року через пандемію коронавірусу середні та малі компанії знизять свою ділову активність.
Експерти вважають, що протягом найближчих трьох місяців 18% малих і середніх компаній в світі можуть закритися.
Як відомо, найбільше від карантинних заходів постраждали сектори громадського харчування та туристичних послуги.
15:02: Депутати України можуть залишитися без літньої відпустки
14:37: До осені в світі збанкрутує кожне п'яте мале підприємство
12:40: Нове опитування – Рейтинг партії Зеленського обвалився на 13%
12:11: В Івано-Франківській області через негоду загинули 3 людини
11:48: Медреформа Супрун – Лікарі без зарплат влаштували акцію протесту
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