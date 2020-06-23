До осені в світі збанкрутує кожне п'яте мале підприємство

Аня Мартинюк 23 червня 2020, 14:37

Корона-криза завдала нищівного удару по сектору громадського харчування та туризму.

Новину передає «Преса України».

Результати нового дослідження міжнародної компанії International Trade Center показали, що до осені 2020 року через пандемію коронавірусу середні та малі компанії знизять свою ділову активність.

Експерти вважають, що протягом найближчих трьох місяців 18% малих і середніх компаній в світі можуть закритися.

Як відомо, найбільше від карантинних заходів постраждали сектори громадського харчування та туристичних послуги.