В Україні послабне спека – синоптик

Аня Мартинюк 23 червня 2020, 14:16

Наталія Діденко розповіла, якою буде погода в середині тижня.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 червня, синоптик Наталія Діденко повідомила, що з середи в Україні буде менш спекотно.

«Протягом 24-го червня температура повітря знизиться до +23+27 градусів. На Заході й так буде свіжіше, як і було, +20+25 градусів», - йдеться у повідомленні.

Тепліше буде на півдні та південному сході, +26+30 градусів.

Дощі та грози теж переважатимуть в Україні. На Сумщині, Харківщині та Луганщині суттєві опади малоймовірні. Діденко закликала жителів Прикарпаття та Буковини бути обережними, адже тут дощі зумовлять серйозні підйоми рівнів води, руйнування мостів, доріг, селі й підтоплення господарств.