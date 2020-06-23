Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Перший дзвоник в Україні можуть відтермінувати
  • Активісти KyivPride розлютили депутата «Слуги народу» вчинком зі скульптурою «Батьківщина-мати»
  • Степанов навів статистику щодо захворюваності на коронавірус

В Україні послабне спека – синоптик

Аня Мартинюк 23 червня 2020, 14:16
Версія для друку
В Україні послабне спека – синоптик

Наталія Діденко розповіла, якою буде погода в середині тижня. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 червня, синоптик Наталія Діденко повідомила, що з середи в Україні буде менш спекотно.

«Протягом 24-го червня температура повітря знизиться до +23+27 градусів. На Заході й так буде свіжіше, як і було, +20+25 градусів», - йдеться у повідомленні.

Тепліше буде на півдні та південному сході, +26+30 градусів.

Дощі та грози теж переважатимуть в Україні. На Сумщині, Харківщині та Луганщині суттєві опади малоймовірні. Діденко закликала жителів Прикарпаття та Буковини бути обережними, адже тут дощі  зумовлять серйозні підйоми рівнів води, руйнування мостів, доріг, селі й підтоплення господарств.

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції