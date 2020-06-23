В Україні послабне спека – синоптик

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Наталія Діденко розповіла, якою буде погода в середині тижня.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 23 червня, синоптик Наталія Діденко повідомила, що з середи в Україні буде менш спекотно.
«Протягом 24-го червня температура повітря знизиться до +23+27 градусів. На Заході й так буде свіжіше, як і було, +20+25 градусів», - йдеться у повідомленні.
Тепліше буде на півдні та південному сході, +26+30 градусів.
Дощі та грози теж переважатимуть в Україні. На Сумщині, Харківщині та Луганщині суттєві опади малоймовірні. Діденко закликала жителів Прикарпаття та Буковини бути обережними, адже тут дощі зумовлять серйозні підйоми рівнів води, руйнування мостів, доріг, селі й підтоплення господарств.
14:37: До осені в світі збанкрутує кожне п'яте мале підприємство
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