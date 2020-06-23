Україна збільшила експорт меду

Аня Мартинюк 23 червня 2020, 13:49

Найбільше українського меду було відправлено в Німеччину, Польщу та Бельгію.

Новину передає «Преса України».

За даними Державної митної служби, Україна поставила за кордон 28,45 тисячі тонн меду в період з січня по травень 2020 року. Це на 29% більше, порівняно з аналогічним періодом 2019 року. Тоді Україна експортувала 22,06 тисячі тонн меду.

«У грошовому вираженні експорт меду за звітний період виріс на 12,6% - до 45,7 мільйона доларів. У тому числі в травні Україна експортувала меду на суму 9,36 мільйона доларів», - йдеться у повідомленні.

Головними покупцями українського меду стали Німеччина, Польща та Бельгія.