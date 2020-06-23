Кабмін вирішив змінити час початку робочого дня

Аня Мартинюк 23 червня 2020, 13:17

З 10:00 ранку працюватимуть СТО, поштові відділення, установи освіти.

Новину передає «Преса України».

Кабмін постановою №500 ухвалив рішення змінити час старту робочого дня в країні. Мета нововведення – уникнення скупчення людей вранці.

Так, оскільки карантин в Україні продовжили до 31 липня, роботодавцям рекомендували затвердити нові графіки, перенісши початок робочого дня на пізніший час задля зниження ризику зараження коронавірусом.

Так, у Кабміні пропонують українцям починати робочий день не з 8-9 ранку, а з 9-11 ранку. Для прикладу, з 10:00 пропоновано розпочинати роботу магазинів, СТО, поштових відділень, спортзалів, офісів страхових компаній, установ освіти, соцслужб.

Відомо також, що з 10:00 робочий день починатиметься у Пенсійному фонді, центрі надання адміністративних послуг, установи соціального захисту. Органи влади працюватимуть з 8 години ранку.