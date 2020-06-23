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Нове опитування – Рейтинг партії Зеленського обвалився на 13%

Аня Мартинюк 23 червня 2020, 12:40
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Нове опитування – Рейтинг партії Зеленського обвалився на 13%

Якби вибори в Раду відбулись в середині червня, то за «Слугу народу» проголосували б на 13% менше людей. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 червня, з’явилися результати нового опитування, проведеного Центром соціальний моніторинг. Так, респонденти відповіли, за кого вони проголосували б, якби вибору в ВРУ відбулися в середині червня.

Так, у Раду пройшли б 4 політсили. Це президентська фракція «Слуга народу», «ОПЗЖ» Віктора Медведчука, «ЄС» Петра Порошенка, та «Батьківщина» Юлії Тимошенко.

Варто зазначити, що «Слуга народу» набрала б на 13% менше, ніж на минулих виборах, коли свій голос «за» віддали 43% виборців. За ОПЗЖ віддали б на 5% більше голосів, ПЄС – на 4% більше голосів, «Батьківщину» - на 1,5% більше голосів.

Опитування проходило з 10 по 19 червня. У ньому взяли участь 3037 респондентів.

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