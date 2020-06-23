Депутати України можуть залишитися без літньої відпустки 15:02
До осені в світі збанкрутує кожне п'яте мале підприємство 14:37
Нове опитування – Рейтинг партії Зеленського обвалився на 13% 12:40
В Івано-Франківській області через негоду загинули 3 людини 12:11
Медреформа Супрун – Лікарі без зарплат влаштували акцію протесту 11:48
В МОЗ представили оновлену статистику щодо коронавірусу 09:55
Красуня в 55 - Сара Джессіка Паркер показала тіло у купальнику 08:37
Трамп вирішив не пускати в США нових потенційних робочих та студентів 07:36
Користувачі ПриватБанку розповіли про новий спірний дизайн карток 14:21
Активісти KyivPride розлютили депутата «Слуги народу» вчинком зі скульптурою «Батьківщина-мати» 13:32
Через несприятливі погодні умови один автомобіль потрапив в ДТП, крім того, ще одну жінку змило потужною хвилею води.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі Нацполіції Івано-Франківської області повідомили, що через негоду в області загинули три людини. 21 червня автомобіль з водієм та пасажиркою злетів у річку Білий Черемош.
Також у селі Дземброня жінку змило потужною хвилею води.
Нагадаємо, раніше синоптик Наталія Діденко попереджала, що в Україні посиляться дощі. При грозах можливі шквали, град, локальні смерчі.
15:02: Депутати України можуть залишитися без літньої відпустки
14:37: До осені в світі збанкрутує кожне п'яте мале підприємство
12:40: Нове опитування – Рейтинг партії Зеленського обвалився на 13%
12:11: В Івано-Франківській області через негоду загинули 3 людини
11:48: Медреформа Супрун – Лікарі без зарплат влаштували акцію протесту
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.