В Івано-Франківській області через негоду загинули 3 людини

Аня Мартинюк 23 червня 2020, 12:11

Через несприятливі погодні умови один автомобіль потрапив в ДТП, крім того, ще одну жінку змило потужною хвилею води.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі Нацполіції Івано-Франківської області повідомили, що через негоду в області загинули три людини. 21 червня автомобіль з водієм та пасажиркою злетів у річку Білий Черемош.

Також у селі Дземброня жінку змило потужною хвилею води.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталія Діденко попереджала, що в Україні посиляться дощі. При грозах можливі шквали, град, локальні смерчі.