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В Івано-Франківській області через негоду загинули 3 людини

Аня Мартинюк 23 червня 2020, 12:11
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В Івано-Франківській області через негоду загинули 3 людини

Через несприятливі погодні умови один автомобіль потрапив в ДТП, крім того, ще одну жінку змило потужною хвилею води. 

Новину передає «Преса України».

У прес-службі Нацполіції Івано-Франківської області повідомили, що через негоду в області загинули три людини. 21 червня автомобіль з водієм та пасажиркою злетів у річку Білий Черемош.

Також у селі Дземброня жінку змило потужною хвилею води.  

Нагадаємо, раніше синоптик Наталія Діденко попереджала, що в Україні посиляться дощі. При грозах можливі шквали, град, локальні смерчі.

 

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