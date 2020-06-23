Медреформа Супрун – Лікарі без зарплат влаштували акцію протесту

Аня Мартинюк 23 червня 2020, 11:48

У Києві зібралися лікарі, які через медичну реформу одіозної американки Уляни Супрун не отримали зарплати.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 червня, у Києві стартувала акцію протесту, організована лікарями, які стали жертвами медичної реформи, розпочатої американкою Уляною Супрун.

Під стінами Київської міської державної адміністрації трудові колективи Центру мікрохірургії ока, а також Центру репродуктивної та перинатальної медицини нагадали, що з квітня не отримують фінансування.

Як відомо, столичним лікарням відмовилися виділяти кошти і з міського бюджету, і з резерву НСЗУ у зв’язку зі стартом другого етапу реформи та «оптимізацією мережі медичних установ».

«Постановою Кабміну Департамент міської адміністрації зобов'язали фінансово підтримати нашу лікарню. Але ця вимога не виконується. Зараз мова йде не про повернення заборгованості по заробітній платі, а про збереження трудового колективу. Наша клініка унікальна, в ній надають висококваліфіковану допомогу, яку інші клініки не в змозі надати», - заявив офтальмолог з Київської міської клінічної лікарні Святослав Сук.

Він озвучив вимоги учасників акції. Це забезпечення фінансування, взяти вищезгадані медзаклади на баланс МОЗ. Учасники акції наголосили, що медики уже звільняються через відсутність зарплат.