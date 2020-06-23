Ірина Луценко вигуляла в Карпатах кросівки за $700

Аня Мартинюк 23 червня 2020, 11:09

Ірина та Ігор Луценки вирішили з шиком відпочити на українському курорті.

Новину передає «Преса України».

Колишній депутат ВРУ Ірина Луценко разом чоловіком, ексгенпрокурором Юрієм Луценком вирушили у Карпати. Подружжя відбуло похорон батька Петра Порошенка 19 червня, а вже 20 та 21-го червня вони каталися на квадроциклах.

Свій відпочинок Луценки ні від кого не приховували. Зокрема, Юрій Луценко написав про відпочинок у соцмережі.

У своєму пості Луценко висловив здивування, чому туристи ще не заселили місцеві готелі. Тим часом журналісти помітили на фото Ірину Луценко у кросівках за 700 доларів бренду Fendi.