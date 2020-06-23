Ірина Луценко вигуляла в Карпатах кросівки за $700

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Ірина та Ігор Луценки вирішили з шиком відпочити на українському курорті.
Новину передає «Преса України».
Колишній депутат ВРУ Ірина Луценко разом чоловіком, ексгенпрокурором Юрієм Луценком вирушили у Карпати. Подружжя відбуло похорон батька Петра Порошенка 19 червня, а вже 20 та 21-го червня вони каталися на квадроциклах.
Свій відпочинок Луценки ні від кого не приховували. Зокрема, Юрій Луценко написав про відпочинок у соцмережі.
У своєму пості Луценко висловив здивування, чому туристи ще не заселили місцеві готелі. Тим часом журналісти помітили на фото Ірину Луценко у кросівках за 700 доларів бренду Fendi.
15:02: Депутати України можуть залишитися без літньої відпустки
14:37: До осені в світі збанкрутує кожне п'яте мале підприємство
12:40: Нове опитування – Рейтинг партії Зеленського обвалився на 13%
12:11: В Івано-Франківській області через негоду загинули 3 людини
11:48: Медреформа Супрун – Лікарі без зарплат влаштували акцію протесту
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