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Ірина Луценко вигуляла в Карпатах кросівки за $700

Аня Мартинюк 23 червня 2020, 11:09
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Ірина Луценко вигуляла в Карпатах кросівки за $700

Ірина та Ігор Луценки вирішили з шиком відпочити на українському курорті. 

Новину передає «Преса України».

Колишній депутат ВРУ Ірина Луценко разом  чоловіком, ексгенпрокурором Юрієм Луценком вирушили у Карпати. Подружжя відбуло похорон батька Петра Порошенка 19 червня, а вже 20 та 21-го червня вони каталися на квадроциклах.

Свій відпочинок Луценки ні від кого не приховували. Зокрема, Юрій Луценко написав про відпочинок у соцмережі.

У своєму пості Луценко висловив здивування, чому туристи ще не заселили місцеві готелі. Тим часом журналісти помітили на фото Ірину Луценко у кросівках за 700 доларів бренду Fendi.

 

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