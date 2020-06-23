Перший дзвоник в Україні можуть відтермінувати

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Причина – несприятлива епідеміологічна ситуація в країні.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 23 червня, стало відомо, що дата нового навчального року в Україні ще не відома. Про це заявила виконувачка обов’язків міністра освіти і науки Любомира Мандзій. За її словами, все залежатиме від епідеміологічної ситуації в Україні.
Любомира Мандзій особливо наголосила, що у Кабміні наразі немає рішення про відкриття шкіл з 1 вересня чи продовження навчання в онлайн режимі. Міністр додала, що живе спілкування ніхто не відміняв.
За попередніми даними, до кінця червня Міносвіти та МОЗ підготують додаткові протоколи, які визначать заходи безпеки у закладах освіти.
15:02: Депутати України можуть залишитися без літньої відпустки
14:37: До осені в світі збанкрутує кожне п'яте мале підприємство
12:40: Нове опитування – Рейтинг партії Зеленського обвалився на 13%
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11:48: Медреформа Супрун – Лікарі без зарплат влаштували акцію протесту
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