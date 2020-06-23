Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Перший дзвоник в Україні можуть відтермінувати
  • Активісти KyivPride розлютили депутата «Слуги народу» вчинком зі скульптурою «Батьківщина-мати»
  • Степанов навів статистику щодо захворюваності на коронавірус

Перший дзвоник в Україні можуть відтермінувати

Аня Мартинюк 23 червня 2020, 10:39
Версія для друку
Перший дзвоник в Україні можуть відтермінувати

Причина – несприятлива епідеміологічна ситуація в країні.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 червня,  стало відомо, що дата нового навчального року в Україні ще не відома. Про це заявила виконувачка обов’язків міністра освіти і науки Любомира Мандзій. За її словами, все залежатиме від епідеміологічної ситуації в Україні.

Любомира Мандзій особливо наголосила, що у Кабміні наразі немає рішення про відкриття шкіл з 1 вересня чи продовження навчання в онлайн режимі. Міністр додала, що живе спілкування ніхто не відміняв.

За попередніми даними, до кінця червня Міносвіти та МОЗ підготують додаткові протоколи, які визначать заходи безпеки у закладах освіти.

Читайте також:

 

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції