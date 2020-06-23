Перший дзвоник в Україні можуть відтермінувати

Аня Мартинюк 23 червня 2020, 10:39

Причина – несприятлива епідеміологічна ситуація в країні.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 червня, стало відомо, що дата нового навчального року в Україні ще не відома. Про це заявила виконувачка обов’язків міністра освіти і науки Любомира Мандзій. За її словами, все залежатиме від епідеміологічної ситуації в Україні.

Любомира Мандзій особливо наголосила, що у Кабміні наразі немає рішення про відкриття шкіл з 1 вересня чи продовження навчання в онлайн режимі. Міністр додала, що живе спілкування ніхто не відміняв.

За попередніми даними, до кінця червня Міносвіти та МОЗ підготують додаткові протоколи, які визначать заходи безпеки у закладах освіти.