В МОЗ представили оновлену статистику щодо коронавірусу

Аня Мартинюк 23 червня 2020, 09:55

Лідерами за кількістю хворих є місто Київ, Чернівецька, Львівська та Рівненська області.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 23 червня, у прес-службі МОЗ заявили про збільшення кількості хворих на коронавірус на 833 особи. Тепер загальна кількість хворих становить 38 074 людини, з них 1035 людей померли та 16 956 одужали.

Найбільше випадків захворювання місті Києві, 4429, Чернівецькій області, 4419, Львівській області, 4220, Рівненській області, 3038. Найменше в Луганській області, 73 випадки, та Сумській області — 263 випадки. Варто зазначити, що даних з тимчасово окупованих територій немає. Тим часом ситуація в інших областях наступна.

Вінницька область — 1690 випадків;

Волинська область — 1894 випадки;

Дніпропетровська область — 1049 випадків;

Донецька область — 368 випадків;

Житомирська область — 1295 випадків;

Закарпатська область — 2291 випадок;

Запорізька область — 555 випадків;

Івано-Франківська область — 2091 випадок;

Кіровоградська область — 631 випадок;

Київська область — 2285 випадків;

Миколаївська область — 366 випадків;

Одеська область — 1333 випадки;

Полтавська область — 296 випадків;

Рівненська область — 3038 випадків;

Сумська область — 263 випадки;

Тернопільська область — 1744 випадки;

Харківська область — 1844 випадки;

Херсонська область — 188 випадків;

Хмельницька область — 622 випадки;

Черкаська область — 605 випадків;

Чернігівська область — 485 випадків.

Нагадаємо також, у зв’язку з продовженням росту кількості нових хворих на коронавірус в Україні продовжили карантин до 31 липня.