Депутати України можуть залишитися без літньої відпустки 15:02
До осені в світі збанкрутує кожне п'яте мале підприємство 14:37
Нове опитування – Рейтинг партії Зеленського обвалився на 13% 12:40
В Івано-Франківській області через негоду загинули 3 людини 12:11
Медреформа Супрун – Лікарі без зарплат влаштували акцію протесту 11:48
В МОЗ представили оновлену статистику щодо коронавірусу 09:55
Красуня в 55 - Сара Джессіка Паркер показала тіло у купальнику 08:37
Трамп вирішив не пускати в США нових потенційних робочих та студентів 07:36
Користувачі ПриватБанку розповіли про новий спірний дизайн карток 14:21
Активісти KyivPride розлютили депутата «Слуги народу» вчинком зі скульптурою «Батьківщина-мати» 13:32
Лідерами за кількістю хворих є місто Київ, Чернівецька, Львівська та Рівненська області.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 23 червня, у прес-службі МОЗ заявили про збільшення кількості хворих на коронавірус на 833 особи. Тепер загальна кількість хворих становить 38 074 людини, з них 1035 людей померли та 16 956 одужали.
Найбільше випадків захворювання місті Києві, 4429, Чернівецькій області, 4419, Львівській області, 4220, Рівненській області, 3038. Найменше в Луганській області, 73 випадки, та Сумській області — 263 випадки. Варто зазначити, що даних з тимчасово окупованих територій немає. Тим часом ситуація в інших областях наступна.
Вінницька область — 1690 випадків;
Волинська область — 1894 випадки;
Дніпропетровська область — 1049 випадків;
Донецька область — 368 випадків;
Житомирська область — 1295 випадків;
Закарпатська область — 2291 випадок;
Запорізька область — 555 випадків;
Івано-Франківська область — 2091 випадок;
Кіровоградська область — 631 випадок;
Київська область — 2285 випадків;
Миколаївська область — 366 випадків;
Одеська область — 1333 випадки;
Полтавська область — 296 випадків;
Рівненська область — 3038 випадків;
Сумська область — 263 випадки;
Тернопільська область — 1744 випадки;
Харківська область — 1844 випадки;
Херсонська область — 188 випадків;
Хмельницька область — 622 випадки;
Черкаська область — 605 випадків;
Чернігівська область — 485 випадків.
Нагадаємо також, у зв’язку з продовженням росту кількості нових хворих на коронавірус в Україні продовжили карантин до 31 липня.
15:02: Депутати України можуть залишитися без літньої відпустки
14:37: До осені в світі збанкрутує кожне п'яте мале підприємство
12:40: Нове опитування – Рейтинг партії Зеленського обвалився на 13%
12:11: В Івано-Франківській області через негоду загинули 3 людини
11:48: Медреформа Супрун – Лікарі без зарплат влаштували акцію протесту
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.