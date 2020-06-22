Я готовий повернути 760 млн державі - Онищенко

Користувачі ПриватБанку розповіли про новий спірний дизайн карток 14:21
Активісти KyivPride розлютили депутата «Слуги народу» вчинком зі скульптурою «Батьківщина-мати» 13:32
COVID-19 та подорожі – У МЗС представили корисну карту 11:48
1012 смертей від коронавірусу – В МОЗ оновили статистику 10:27
Порошенко назвав Україну сильно проамериканською державою 09:51
Віктор Павлик через соцмережі звернувся до онкохворого сина 08:45
500 цуценят на борту – Розпочалось розслідування загибелі тварин на рейсі Київ-Торонто 07:36
Степанов навів статистику щодо захворюваності на коронавірус 13:31
Купить колеса для роликов в интернет-магазине Rollerland – отличная идея для новичков и профессионалов роллерспорта 12:21
Олександр Онищенко дав велике інтерв’ю українському виданню, в якому зробив важливу заяву.
Новину передає «Преса України».
Український олігарх Олександр Онищенко дав інтерв’ю виданню «Вісті». Як відомо, нещодавно він вийшов з-під варти у Німеччині. Суд Німеччини вирішив перевірити, чи загрожує олігарху переслідування в Україні. Також він відмовив Україні в екстрадиції Онищенка.
У інтерв’ю Онищенко згадав, що планував повернутися в Україну й навіть більше – він заявив, що хоче заплатити 760 млн грн державі в обмін на все, що вона у нього забрала.
«Я готовий виплатити цю суму до того, як буде рішення суду. Я в суді доведу свою стовідсоткову правоту», - наголосив Онищенко.
Цю суму Онищенко згадав не дарма, політика в Україні звинувачують у розкраданні держкоштів.
14:45: В Україні посиляться дощі
14:21: Користувачі ПриватБанку розповіли про новий спірний дизайн карток
13:32: Активісти KyivPride розлютили депутата «Слуги народу» вчинком зі скульптурою «Батьківщина-мати»
11:48: COVID-19 та подорожі – У МЗС представили корисну карту
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.