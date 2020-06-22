Я готовий повернути 760 млн державі - Онищенко

Аня Мартинюк 22 червня 2020, 15:10

Олександр Онищенко дав велике інтерв’ю українському виданню, в якому зробив важливу заяву.

Новину передає «Преса України».

Український олігарх Олександр Онищенко дав інтерв’ю виданню «Вісті». Як відомо, нещодавно він вийшов з-під варти у Німеччині. Суд Німеччини вирішив перевірити, чи загрожує олігарху переслідування в Україні. Також він відмовив Україні в екстрадиції Онищенка.

У інтерв’ю Онищенко згадав, що планував повернутися в Україну й навіть більше – він заявив, що хоче заплатити 760 млн грн державі в обмін на все, що вона у нього забрала.

«Я готовий виплатити цю суму до того, як буде рішення суду. Я в суді доведу свою стовідсоткову правоту», - наголосив Онищенко.

Цю суму Онищенко згадав не дарма, політика в Україні звинувачують у розкраданні держкоштів.