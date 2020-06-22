В Україні посиляться дощі

Аня Мартинюк 22 червня 2020, 14:45

Синоптик Наталія Діденко також попередила про зниження температури.

Новину передає «Преса України».

Синоптик Наталія Діденко повідомила, що дощі в Україні нікуди не подінуться, а ще й посиляться. Зокрема, в західних областях.

«Шанси на періодичні сильні зливи поширяться аж до Вінниччини та Житомирської області. Ввечері на Київщині - також. При грозах можливі шквали, град і навіть локальні смерчі», - уточнила вона.

Сонячно буде на Півдні України, у Кропивницькому з районами, на Черкащині, у Луганській та Донецькій областях. Денна температура повітря на Заході становитиме +19+24, на Сході +28+33, на Півночі, у Центрі та на Півдні +24+29. У Києві стовпчики термометрів покажуть +26, +27 градусів.

Зниження температури повітря очікується у другій половині тижня.