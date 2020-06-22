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Синоптик Наталія Діденко також попередила про зниження температури.
Новину передає «Преса України».
Синоптик Наталія Діденко повідомила, що дощі в Україні нікуди не подінуться, а ще й посиляться. Зокрема, в західних областях.
«Шанси на періодичні сильні зливи поширяться аж до Вінниччини та Житомирської області. Ввечері на Київщині - також. При грозах можливі шквали, град і навіть локальні смерчі», - уточнила вона.
Сонячно буде на Півдні України, у Кропивницькому з районами, на Черкащині, у Луганській та Донецькій областях. Денна температура повітря на Заході становитиме +19+24, на Сході +28+33, на Півночі, у Центрі та на Півдні +24+29. У Києві стовпчики термометрів покажуть +26, +27 градусів.
Зниження температури повітря очікується у другій половині тижня.
14:45: В Україні посиляться дощі
14:21: Користувачі ПриватБанку розповіли про новий спірний дизайн карток
13:32: Активісти KyivPride розлютили депутата «Слуги народу» вчинком зі скульптурою «Батьківщина-мати»
11:48: COVID-19 та подорожі – У МЗС представили корисну карту
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