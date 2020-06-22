Користувачі ПриватБанку розповіли про новий спірний дизайн карток

Аня Мартинюк 22 червня 2020, 14:21

Представники ЛГБТ-спільноти зауважили, що ПриватБанк підтримує лесбійок, геїв, бісексуалів та трансгендерів.

Новину передає «Преса України».

На сторінці KyivPride у Facebook повідомили, що найбільший системний банк країни, ПриватБанк, запустив картки на підтримку ЛГБТ+ спільноти.

«Застосувати ЛГБТ-френдлі дизайн можна до будь-якої картки в налаштуваннях Приват24», - йдеться у повідомленні.

Тим часом інтернет-спільнота вибухнула різноманітними коментарями. Дехто відзначив, що уже скористувався послугою, інші назвали інформацію фейком. Треті зауважили, що це є дизайн для Apple Pay.

«Я дзвонив на лінію 3700 ПриватБанку, там відповіли що це не офіційна інформація», - зазначив коментарях користувач соцмережі Максим Петренко.

Нагадаємо, раніше активісти KyivPride підняли над скульптурою «Батьківщина-мати» прапор ЛГБТ-спільноти.