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Представники ЛГБТ-спільноти зауважили, що ПриватБанк підтримує лесбійок, геїв, бісексуалів та трансгендерів.
Новину передає «Преса України».
На сторінці KyivPride у Facebook повідомили, що найбільший системний банк країни, ПриватБанк, запустив картки на підтримку ЛГБТ+ спільноти.
«Застосувати ЛГБТ-френдлі дизайн можна до будь-якої картки в налаштуваннях Приват24», - йдеться у повідомленні.
Тим часом інтернет-спільнота вибухнула різноманітними коментарями. Дехто відзначив, що уже скористувався послугою, інші назвали інформацію фейком. Треті зауважили, що це є дизайн для Apple Pay.
«Я дзвонив на лінію 3700 ПриватБанку, там відповіли що це не офіційна інформація», - зазначив коментарях користувач соцмережі Максим Петренко.
Нагадаємо, раніше активісти KyivPride підняли над скульптурою «Батьківщина-мати» прапор ЛГБТ-спільноти.
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14:21: Користувачі ПриватБанку розповіли про новий спірний дизайн карток
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