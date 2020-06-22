Туреччина ввела штраф за порушення маскового режиму

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900 турецьких лір доведеться заплатити за не носіння захисної маски для обличчя під час пандемії коронавірусу.
Новину передає «Преса України».
У Міністерстві внутрішніх справ Туреччини заявили, що в країні вводиться новий стандартизований штраф у розмірі 900 лір для тих, хто не носить захисні маски на тлі пандемії коронавірусу. 900 лір еквівалентні 131 долару США.
За даними турецького видання Birgün, новий регламент скасовує будь-яку плутанину в різницях штрафних санкцій щодо обов'язкового носіння маски обличчя, що діє у 48 провінціях. Як відомо, маски у Туреччині необхідно носити у супермаркетах, торгових центрах, ресторанах та кав’ярнях.
Рішення щодо встановлення єдиного штрафу виникло після того, як Туреччина послабила карантинні заходи, в результаті чого кількість нових виявлених хворих подвоїлась. Станом на 22 червня у Туреччині зафіксовано 187 685 випадків захворювання. З них 4950 людей померли.
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