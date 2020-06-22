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Активісти KyivPride розлютили депутата «Слуги народу» вчинком зі скульптурою «Батьківщина-мати»

Аня Мартинюк 22 червня 2020, 13:32
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Активісти KyivPride розлютили депутата «Слуги народу» вчинком зі скульптурою «Батьківщина-мати»

Олександр Дубінський нагадав, що пора ввести відповідальність за відкриту пропаганду гомосексуалізму.

Новину передає «Преса України». 

Над монументом «Батьківщина-мати» у Києві повис прапор ЛГБТ-спільноти. Активісти KyivPride запустили коптер з кольоровим прапором, щоб піднести його до меча скульптури. Відповідне відео з’явилось на сторінці KyivPride у Facebook. 

«Батьківщина-мати за рівність для всіх! Великий ЛГБТ+ прапор сьогодні майорить над усім Києвом. Далі буде...», - йдеться в описі відео.

На інцидент відреагував депутат «Слуги народу» Олександр Дубінський.

«На вихідних якісь пі@раси повісили на меч Батьківщини Матері в Києві «прапор ЛГБТ». Сталася ця цинічна і аморальна дія напередодні пам'ятного дня 22 червня, коли нацистська Німеччина напала на СРСР і бомбила Київ. Вважаю, що це відмінний привід повернутися до питання законодавчого врегулювання кримінальної відповідальності за відкриту пропаганду гомосексуалізму і підтримку цієї пропаганди в ЗМІ», - написав він у соцмережі.

Інтернет-спільнота відзначила, що сподівається побачити найближчим часом відповідний законопроект.

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