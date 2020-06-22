Світові ціни на нафту піднялися у ціні

Аня Мартинюк 22 червня 2020, 12:54

На ринок нафти суттєвий вплив має ситуація з пандемією коронавірусу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 червня, світові ціни на нафту стабілізувалися. Нафта Brent подорожчала на 10 центів, або на 0,2%, до 42,29 долара за барель, тоді як американська WTI з поставками у серпні становила 39,87 долара за барель, що на 4 центи, або 0,1%, більше. Наразі ринок нафти слідкує за ситуацією з коронавірусом у світі.

«Ситуація говорить про те, що є причини для занепокоєння. Світ тривалий час справлятиметься з наслідками коронавірусу», - прокоментував глава нафтових ринків Rystad Energy Бьорнар Тонхауген.

Ціни на нафту підтримуються відновленням попиту на пальне в усьому світі після краху в квітні-травні, коли стартувала пандемія. Тепер країни по всьому світу відновляють економічну активність.