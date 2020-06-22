Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Активісти KyivPride розлютили депутата «Слуги народу» вчинком зі скульптурою «Батьківщина-мати»
  • Степанов навів статистику щодо захворюваності на коронавірус
  • В Україні посилять контроль за дотриманням карантину

Fergie не повернеться в The Black Eyed Peas

Аня Мартинюк 22 червня 2020, 12:15
Версія для друку
Fergie не повернеться в The Black Eyed Peas

Музична зірка вирішила надати перевагу ролі матері. 

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 22 червня, стало відомо, що співачка Fergie остаточно вирішила не доповнювати гурт The Black Eyed Peas. 45-річна знаменитість заявила, що вона вирішила зосередитись на тому, щоб бути хорошою мамою.

Лідер гурту Will.i.am тим часом розповів Billboard, що Fergie навіть не чула новий альбом гурту «Translation». Тим не менше, він запевнив, що залишився з нею у гарних стосунках.

«Вона почує його (новий альбом – ред.), коли всі інші його почують. Сподіваюся, він їй сподобається…Ми намагаємось підтримувати зв'язок. Ми постійно вітаємо один одного з днями народження, Різдвом, Пасхою», - заявив музикант.

Нагадаємо, у Fergie є шестирічний син Аксл від шлюбу з колишнім чоловіком Джошем Дюамелем.
 

Читайте також:

 

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції