Fergie не повернеться в The Black Eyed Peas

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Музична зірка вирішила надати перевагу ролі матері.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 22 червня, стало відомо, що співачка Fergie остаточно вирішила не доповнювати гурт The Black Eyed Peas. 45-річна знаменитість заявила, що вона вирішила зосередитись на тому, щоб бути хорошою мамою.
Лідер гурту Will.i.am тим часом розповів Billboard, що Fergie навіть не чула новий альбом гурту «Translation». Тим не менше, він запевнив, що залишився з нею у гарних стосунках.
«Вона почує його (новий альбом – ред.), коли всі інші його почують. Сподіваюся, він їй сподобається…Ми намагаємось підтримувати зв'язок. Ми постійно вітаємо один одного з днями народження, Різдвом, Пасхою», - заявив музикант.
Нагадаємо, у Fergie є шестирічний син Аксл від шлюбу з колишнім чоловіком Джошем Дюамелем.
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