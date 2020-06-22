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COVID-19 та подорожі – У МЗС представили корисну карту

Аня Мартинюк 22 червня 2020, 11:48
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COVID-19 та подорожі – У МЗС представили корисну карту

У МЗС вирішили допомогти українцям планувати подорожі за кордон під час пандемії.

Новину передає «Преса України». 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба представив українцям інтерактивну карту, яка допоможе планувати подорожі за кордон під час пандемії коронавірусу.

Наразі карта, яку можна знайти за посиланням «tripadvisor.mfa.gov.ua», працює у тестовому режимі. Вона допоможе українським мандрівникам отримати інформацію про режим в’їзду для громадян України в закордонну державу та режим транзитного проїзду.

За словами Кулеби, для користування картою необхідно зареєструватися у системі «Друг». Міністр особливо наголосив, що це необхідно зовсім не для збору інформації, а для того, щоб мандрівники могли отримати допомогу у разі потреби.

 

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