Вибух на Позняках – Трагічно загинула родина

Аня Мартинюк 22 червня 2020, 11:42

За даними журналістів, в результаті вибуху у багатоповерхівці загинула жінка, чоловік та їх син.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 червня, стало відомо, що в результаті вибуху на Позняках на вулиці Соломії Крушініцкої загинула родина. За даними ТСН, загинуло подружжя та син. Донька вижила.

«Дівчинка сиділа байдужа і весь час питала: де моя мама. Я думала, вона тільки маму втратила, а ввечері я дізналася, що вона втратила і брата, і батька», - розповіла сусідка загиблих.

Про трагедію також розповів брат загиблої Роман Савчук.

«Ніколи не міг повірити, що буду писати такі пости. Друзі, в нашій родині сталася величезна трагедія. Всіх облетіла новина про будиноу, який вибухнув на Соломії Крушельницької. Загинула моя рідна сестра Інна, племінник Женя і її чоловік Вова. Племінниця Настя дивом залишилася жива і залишилася сиротою», - зазначив він у соцмережі.

Він також залишив номер банківської карти для збору коштів.