Вибух на Позняках – Трагічно загинула родина

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За даними журналістів, в результаті вибуху у багатоповерхівці загинула жінка, чоловік та їх син.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 22 червня, стало відомо, що в результаті вибуху на Позняках на вулиці Соломії Крушініцкої загинула родина. За даними ТСН, загинуло подружжя та син. Донька вижила.
«Дівчинка сиділа байдужа і весь час питала: де моя мама. Я думала, вона тільки маму втратила, а ввечері я дізналася, що вона втратила і брата, і батька», - розповіла сусідка загиблих.
Про трагедію також розповів брат загиблої Роман Савчук.
«Ніколи не міг повірити, що буду писати такі пости. Друзі, в нашій родині сталася величезна трагедія. Всіх облетіла новина про будиноу, який вибухнув на Соломії Крушельницької. Загинула моя рідна сестра Інна, племінник Женя і її чоловік Вова. Племінниця Настя дивом залишилася жива і залишилася сиротою», - зазначив він у соцмережі.
Він також залишив номер банківської карти для збору коштів.
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