Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Активісти KyivPride розлютили депутата «Слуги народу» вчинком зі скульптурою «Батьківщина-мати»
  • Степанов навів статистику щодо захворюваності на коронавірус
  • В Україні посилять контроль за дотриманням карантину

Вибух на Позняках – Трагічно загинула родина

Аня Мартинюк 22 червня 2020, 11:42
Версія для друку
Вибух на Позняках – Трагічно загинула родина

За даними журналістів, в результаті вибуху у багатоповерхівці загинула жінка, чоловік та їх син. 

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 22 червня,  стало відомо, що в результаті вибуху на Позняках на вулиці Соломії Крушініцкої загинула родина. За даними ТСН, загинуло подружжя та син. Донька вижила.

«Дівчинка сиділа байдужа і весь час питала: де моя мама. Я думала, вона тільки маму втратила, а ввечері я дізналася, що вона втратила і брата, і батька», - розповіла сусідка загиблих.

Про трагедію також розповів брат загиблої Роман Савчук.

«Ніколи не міг повірити, що буду писати такі пости. Друзі, в нашій родині сталася величезна трагедія. Всіх облетіла новина про будиноу, який вибухнув на Соломії Крушельницької. Загинула моя рідна сестра Інна, племінник Женя і її чоловік Вова. Племінниця Настя дивом залишилася жива і залишилася сиротою», - зазначив він у соцмережі.

Він також залишив номер банківської карти для збору коштів.

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції