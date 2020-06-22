1012 смертей від коронавірусу – В МОЗ оновили статистику

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За даними МОЗ, кількість хворих на коронавірус в Україні лише зростає. Разом з тим побільшало летальних випадків.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 22 червня, у прес-службі МОЗ повідомили, що за минулу добу в Україні зафіксували 681 нових випадків захворювання на коронавірус. Тепер загальна кількість хворих становить 37 241 людина. З них 1012 летальних випадків та 16 642 пацієнти одужали.
«Загалом проведено 569 589 тестувань методом ПЛР», - уточнили у відомстві.
Лідером за кількістю випадків захворювання на коронавірус залишається Чернівецька область — 4357 пацієнтів. Ситуація в Києві та інших областях наступна.
Вінницька область — 1660 випадків;
Волинська область — 1852 випадки;
Дніпропетровська область — 1042 випадки;
Донецька область — 362 випадки;
Житомирська область — 1270 випадків;
Закарпатська область — 2188 випадків;
Запорізька область — 555 випадків;
Івано-Франківська область — 2056 випадків;
Кіровоградська область — 627 випадків;
м. Київ — 4368 випадків;
Київська область — 2236 випадків;
Львівська область — 3980 випадків;
Луганська область — 72 випадки;
Миколаївська область — 366 випадків;
Одеська область — 1304 випадки;
Полтавська область — 293 випадки;
Рівненська область — 2963 випадки;
Сумська область — 258 випадків;
Тернопільська область — 1728 випадків;
Харківська область — 1811 випадків;
Херсонська область — 188 випадків;
Хмельницька область — 622 випадки;
Чернівецька область — 4357 випадків;
Черкаська область — 603 випадки;
Чернігівська область — 480 випадків.
Нагадаємо, у зв’язку з несприятливою епідеміологічною ситуацією уряд продовжив карантин в Україні до 31 липня.
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