1012 смертей від коронавірусу – В МОЗ оновили статистику

Аня Мартинюк 22 червня 2020, 10:27

За даними МОЗ, кількість хворих на коронавірус в Україні лише зростає. Разом з тим побільшало летальних випадків.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 22 червня, у прес-службі МОЗ повідомили, що за минулу добу в Україні зафіксували 681 нових випадків захворювання на коронавірус. Тепер загальна кількість хворих становить 37 241 людина. З них 1012 летальних випадків та 16 642 пацієнти одужали.

«Загалом проведено 569 589 тестувань методом ПЛР», - уточнили у відомстві.

Лідером за кількістю випадків захворювання на коронавірус залишається Чернівецька область — 4357 пацієнтів. Ситуація в Києві та інших областях наступна.

Вінницька область — 1660 випадків;

Волинська область — 1852 випадки;

Дніпропетровська область — 1042 випадки;

Донецька область — 362 випадки;

Житомирська область — 1270 випадків;

Закарпатська область — 2188 випадків;

Запорізька область — 555 випадків;

Івано-Франківська область — 2056 випадків;

Кіровоградська область — 627 випадків;

м. Київ — 4368 випадків;

Київська область — 2236 випадків;

Львівська область — 3980 випадків;

Луганська область — 72 випадки;

Миколаївська область — 366 випадків;

Одеська область — 1304 випадки;

Полтавська область — 293 випадки;

Рівненська область — 2963 випадки;

Сумська область — 258 випадків;

Тернопільська область — 1728 випадків;

Харківська область — 1811 випадків;

Херсонська область — 188 випадків;

Хмельницька область — 622 випадки;

Чернівецька область — 4357 випадків;

Черкаська область — 603 випадки;

Чернігівська область — 480 випадків.

Нагадаємо, у зв’язку з несприятливою епідеміологічною ситуацією уряд продовжив карантин в Україні до 31 липня.