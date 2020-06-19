10 областей України можуть послабити карантин

Аня Мартинюк 19 червня 2020, 15:03

Вони відповідають критеріям для послаблення карантинних обмежень.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 червня, стало відомо, що 10 областей України готові до послаблення карантину. За даними Міністерства охорони здоров'я, це Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Київська, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області.

Також наголошується, що усі регіони країни відповідають встановленому показнику охоплення тестування. Так, він має бути більше 12 на 100 тис. населення.

Нагадаємо, за останню добу кількість хворих на коронавірус в Україні збільшилась на 921 особу.