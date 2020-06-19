Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • В Україні посилять контроль за дотриманням карантину
  • Зеленський попіклувався - Лікарі другої ланки отримають більші зарплати
  • Плюс 758 хворих на коронавірус – В Україні оновилася статитика

10 областей України можуть послабити карантин

Аня Мартинюк 19 червня 2020, 15:03
Версія для друку
10 областей України можуть послабити карантин

Вони відповідають критеріям для послаблення карантинних обмежень.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 червня, стало відомо, що 10 областей України готові до послаблення карантину. За даними Міністерства охорони здоров'я, це Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Київська, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області.

Також наголошується, що усі регіони країни відповідають встановленому показнику охоплення тестування. Так, він має бути більше 12 на 100 тис. населення.  

Нагадаємо, за останню добу кількість хворих на коронавірус в Україні збільшилась на 921 особу.

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції