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Депутати запропонували лікувати українців з Covid-19 ліками без реєстрації

Аня Мартинюк 19 червня 2020, 14:36
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Депутати запропонували лікувати українців з Covid-19 ліками без реєстрації

Така практика здійснюватиметься до 2021 року. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 червня, стало відомо, що депутати України продовжили дозвіл на лікування хворих на коронавірус ліками без реєстрації. А саме до 1 січня 2021 року.

Таку ідею підтримали 311 депутатів.

Варто зазначити, що мова йде про ліки, які рекомендовані офіційними органами охорони здоров'я США, країн ЄС, Великої Британії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, Китаю, Ізраїлю для лікування хворих на своїх територіях.

Нагадаємо також, в Україні лікування від коронавірусу рекомендованими препаратами відбувається за згодою самого пацієнта.

 

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