Вікторія Бекхем взяла кредит 6,4 млн фунтів стерлінгів

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Як виявилось, впродовж 4 років відома дизайнерка одягу зазнала чималих збитків.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 19 червня, стало відомо, що колишня учасниця Spice Girl Вікторія Бекхем отримала позику 6,4 мільйона фунтів стерлінгів, щоб врятувати свою імперію моди.
«Вікторія зможе тримати контроль над своїм «флагманом Victoria Beckham Ltd» після того, як буде «підкріплена договором про приватні інвестиції», - відзначило видання The Sun.
За попередніми даними, за останні 4 роки 46-річна модельєр зазнала збитків у розмірі 42 млн фунтів стерлінгів. Як відомо, Девід і Вікторія Бекхем контролюють 48,4% акцій компанії. Тим часом експерти стверджують, що важкі часи вимагають неприємних заходів, однак Бекхем не хотіла б відмовитися від контролю над бізнесом, який носить її ім'я.
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