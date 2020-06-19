У Києві мати з дитиною випали з 4 поверху

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Про трагедію розповіла мати жінки.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 19 червня, стало відомо, що у Києві на вулиці Івана Мазепи, 14 з вікна багатоповерхівки випала жінка разом з дитиною. Поліція уточнила, що люди випали з вікна 4 поверху. Дитині 3 роки. Наразі інформації про стан потерпілих немає.
Тим часом мати жінки заявила ЗМІ, що напередодні співмешканець побив її дочку й у неї була депресія.
«Ми дивилися телевізор, я їй їсти приготувала і дитині ... Вона в спальні була з дитиною ...», - розповіла мати потерпілої.
Варто зазначити, раніше у Харкові 42-річна жінка вистрибнула з вікна 19 поверху. З собою вона взяла шестимісячну дитину.
11:15: Другого жорсткого карантину економіка України не переживе - міністр
09:55: Статистика веде до посилення карантину – В Україні 921 новий пацієнт з COVID-19
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07:35: Для боротьби з анти-фашистами Трамп використав символ нацистів
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