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Олександр Ткаченко попередив, що через нехтування людьми правил карантину може сильно постраждати економіка країни.
Новину передає «Преса України».
Міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко виступив в ефірі телеканалу «1 + 1». Він прокоментував ситуацію з поширенням коронавірусу в Україні. За його словами, другого жорсткого карантину економіка української держави не витримає.
Тому міністр порекомендував населенню країни більш свідомо дотримуватися правил карантину.
«Ми втрачаємо гроші не тільки в креативних індустріях, в туризмі, ми втрачаємо багато мільярдів грошей. І очевидно, що починати треба з себе і відповідальність повинна бути», - заявив він.
Олександр Ткаченко нагадав, що у громадських місцях треба носити маски й дотримуватися дистанції. Міністр нагадав, що у ВРУ депутати також перестали носити захисні маски.
11:15: Другого жорсткого карантину економіка України не переживе - міністр
09:55: Статистика веде до посилення карантину – В Україні 921 новий пацієнт з COVID-19
08:37: Турецькі ЗМІ переплутали Олену Зеленську з Вірою Брежнєвою
07:35: Для боротьби з анти-фашистами Трамп використав символ нацистів
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