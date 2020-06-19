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Другого жорсткого карантину економіка України не переживе - міністр

Аня Мартинюк 19 червня 2020, 11:15
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Другого жорсткого карантину економіка України не переживе - міністр

Олександр Ткаченко попередив, що через нехтування людьми правил карантину може сильно постраждати економіка країни.

Новину передає «Преса України».

Міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко виступив в ефірі телеканалу «1 + 1». Він прокоментував ситуацію з поширенням коронавірусу в Україні. За його словами, другого жорсткого карантину економіка української держави не витримає.

Тому міністр порекомендував населенню країни більш свідомо дотримуватися правил карантину.

«Ми втрачаємо гроші не тільки в креативних індустріях, в туризмі, ми втрачаємо багато мільярдів грошей. І очевидно, що починати треба з себе і відповідальність повинна бути», - заявив він. 

Олександр Ткаченко нагадав, що у громадських місцях треба носити маски й дотримуватися дистанції. Міністр нагадав, що у ВРУ депутати також перестали носити захисні маски.

 

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