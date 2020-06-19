В Україні посилять контроль за дотриманням карантину

Аня Мартинюк 19 червня 2020, 10:37

Максим Степанов попередив, що на українців чекає посилення карантинних заходів через стрімке збільшення нових випадків захворювання на коронавірус.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 червня, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов виступив на брифінгу. Він заявив, що в Україні уже четвертий день поспіль фіксується анти рекорд щодо поширення коронавірусу.

У зв’язку з таким ходом подій МОЗ вирішило максимально посилити контроль за дотриманням карантину в супермаркетах і транспорті.

«Сьогодні ми будемо ініціювати з боку Міністерства охорони здоров'я максимально жорсткий контроль щодо дотримання тими чи іншими закладами умов карантину», - заявив Степанов.

Він нагадав, що у пасажири громадського транспорту перестали дотримуватися маскового режиму, а відвідувачі супермаркетів більше не дотримуються дистанції.

«Ми вважаємо, що повинні вводитися жорсткі обмеження в певних регіонах в умовах адаптивного карантину. Коли я говорю про жорсткі обмеження, я перш за все говорю про обмеження роботи тих чи інших закладів, в тому числі нічних клубів», - пояснив міністр.

Нагадаємо, за останню добу кількість нових лабораторно виявлених хворих в Україні склала 921 особу.