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В Україні стрімко збільшується кількість нових виявлених хворих на коронавірус.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 19 червня, у прес-службі МОЗ повідомили, що в Україні зафіксовано 921 новий випадок захворювання на COVID-19. Загальна кількість хворих становить 34 984 особи. З них 985 летальних випадків та 16 033 пацієнти одужали.
Ситуація в областях, за виключенням тимчасово окупованих територій, та місті Київі, наступна.
Вінницька область — 1596 випадків;
Волинська область — 1673 випадки;
Дніпропетровська область — 1021 випадок;
Донецька область — 350 випадків;
Житомирська область — 1201 випадок;
Закарпатська область — 1960 випадків;
Запорізька область — 547 випадків;
Івано-Франківська область — 1940 випадки;
Кіровоградська область — 604 випадки;
м. Київ — 4176 випадків;
Київська область — 2142 випадки;
Львівська область — 3540 випадків;
Луганська область — 71 випадок;
Миколаївська область — 338 випадків;
Одеська область — 1200 випадків;
Полтавська область — 289 випадків;
Рівненська область — 2693 випадки;
Сумська область — 246 випадків;
Тернопільська область — 1605 випадків;
Харківська область — 1744 випадки;
Херсонська область — 185 випадків;
Хмельницька область — 608 випадків;
Чернівецька область — 4211 випадків;
Черкаська область — 585 випадків;
Чернігівська область — 459 випадків.
Раніше головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко попереджав, що у разі погіршання епідеміологічної ситуації в країні буде посилено карантин. А саме з 22 червня.
09:55: Статистика веде до посилення карантину – В Україні 921 новий пацієнт з COVID-19
08:37: Турецькі ЗМІ переплутали Олену Зеленську з Вірою Брежнєвою
07:35: Для боротьби з анти-фашистами Трамп використав символ нацистів
15:08: За ініціативи Зеленського в Україні з’явився День фермера
14:44: Рада підтримала законопроект Зеленського про референдум
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