Статистика веде до посилення карантину – В Україні 921 новий пацієнт з COVID-19

Аня Мартинюк 19 червня 2020, 09:55

В Україні стрімко збільшується кількість нових виявлених хворих на коронавірус.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 червня, у прес-службі МОЗ повідомили, що в Україні зафіксовано 921 новий випадок захворювання на COVID-19. Загальна кількість хворих становить 34 984 особи. З них 985 летальних випадків та 16 033 пацієнти одужали.

Ситуація в областях, за виключенням тимчасово окупованих територій, та місті Київі, наступна.

Вінницька область — 1596 випадків;

Волинська область — 1673 випадки;

Дніпропетровська область — 1021 випадок;

Донецька область — 350 випадків;

Житомирська область — 1201 випадок;

Закарпатська область — 1960 випадків;

Запорізька область — 547 випадків;

Івано-Франківська область — 1940 випадки;

Кіровоградська область — 604 випадки;

м. Київ — 4176 випадків;

Київська область — 2142 випадки;

Львівська область — 3540 випадків;

Луганська область — 71 випадок;

Миколаївська область — 338 випадків;

Одеська область — 1200 випадків;

Полтавська область — 289 випадків;

Рівненська область — 2693 випадки;

Сумська область — 246 випадків;

Тернопільська область — 1605 випадків;

Харківська область — 1744 випадки;

Херсонська область — 185 випадків;

Хмельницька область — 608 випадків;

Чернівецька область — 4211 випадків;

Черкаська область — 585 випадків;

Чернігівська область — 459 випадків.

Раніше головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко попереджав, що у разі погіршання епідеміологічної ситуації в країні буде посилено карантин. А саме з 22 червня.