3 з 20 – Проти порошенка закрили частину справ

Статистика веде до посилення карантину – В Україні 921 новий пацієнт з COVID-19 09:55
Турецькі ЗМІ переплутали Олену Зеленську з Вірою Брежнєвою 08:37
Для боротьби з анти-фашистами Трамп використав символ нацистів 07:35
За ініціативи Зеленського в Україні з’явився День фермера 15:08
Рада підтримала законопроект Зеленського про референдум 14:44
Українські випускники не здаватимуть державну підсумкову атестацію 14:27
Під килимом президент дав команду валити прем’єра і Кабмін – Тимошенко 13:00
Відпусти - Депутати не проголосували за звільнення Вакарчука 12:25
Україна знову продемонструвала невтішну епідеміологічну картину щодо коронавірусу 11:13
Неизвестные подвиги военного разведчика Анатолия Шария 10:41
Ирина Венедиктова сообщила, что три дела против бывшего лидера страны уже закрыты.
Новость передает «Пресса Украины».
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова закрыла три уголовных дела против одиозного 5 президента страны Петра Порошенко. Об этом она заявила в ходе брифинга.
«На прошлой неделе три производства в отношении назначения премьер-министра при отсутствии коалиции, вмешательство в деятельность ОАСК (Окружного административного суда Киева - Ред.), Назначение членов Высшего совета правосудия были закрыты за отсутствием состава преступления», - пояснила она.
Также Венедиктова напомнила, что против Петра Порошенко возбуждено около 20 дел. Сейчас расследуется 10.
09:55: Статистика веде до посилення карантину – В Україні 921 новий пацієнт з COVID-19
08:37: Турецькі ЗМІ переплутали Олену Зеленську з Вірою Брежнєвою
07:35: Для боротьби з анти-фашистами Трамп використав символ нацистів
15:08: За ініціативи Зеленського в Україні з’явився День фермера
14:44: Рада підтримала законопроект Зеленського про референдум
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.