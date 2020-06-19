Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • В Україні посилять контроль за дотриманням карантину
  • Зеленський попіклувався - Лікарі другої ланки отримають більші зарплати
  • Плюс 758 хворих на коронавірус – В Україні оновилася статитика

3 з 20 – Проти порошенка закрили частину справ

Аня Мартинюк 19 червня 2020, 09:18
Версія для друку
3 з 20 – Проти порошенка закрили частину справ

Ирина Венедиктова сообщила, что три дела против бывшего лидера страны уже закрыты.

Новость передает «Пресса Украины».

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова закрыла три уголовных дела против одиозного 5 президента страны Петра Порошенко. Об этом она заявила в ходе брифинга.

«На прошлой неделе три производства в отношении назначения премьер-министра при отсутствии коалиции, вмешательство в деятельность ОАСК (Окружного административного суда Киева - Ред.), Назначение членов Высшего совета правосудия были закрыты за отсутствием состава преступления», - пояснила она.

Также Венедиктова напомнила, что против Петра Порошенко возбуждено около 20 дел. Сейчас расследуется 10.

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції