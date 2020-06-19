3 з 20 – Проти порошенка закрили частину справ

Аня Мартинюк 19 червня 2020, 09:18

Ирина Венедиктова сообщила, что три дела против бывшего лидера страны уже закрыты.

Новость передает «Пресса Украины».

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова закрыла три уголовных дела против одиозного 5 президента страны Петра Порошенко. Об этом она заявила в ходе брифинга.

«На прошлой неделе три производства в отношении назначения премьер-министра при отсутствии коалиции, вмешательство в деятельность ОАСК (Окружного административного суда Киева - Ред.), Назначение членов Высшего совета правосудия были закрыты за отсутствием состава преступления», - пояснила она.

Также Венедиктова напомнила, что против Петра Порошенко возбуждено около 20 дел. Сейчас расследуется 10.