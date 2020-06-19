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Також Володимиру Зеленському «подарували» двох чужих дітей.
Новину передає «Преса України».
Турецька газета «Нurriyet» опублікувала новину про дружину Володимира Зеленського, Олену. Однак, редактори переплутали Олену Зеленську з Вірою Брежнєвою, розмістивши саме її фото, де вона позує з чинним президентом України.
Також на фото не рідні діти Зеленського. Так, газета використала фото з фільму «8 кращих побачень», де грали Володимир Зеленський та Віра Брежнєва.
Варто зазначити, що стаття про Олену Зеленську та її позитивний тест на коронавірус вийшла 17 червня. Згодом на сайті видання помилка була виправлена.
08:37: Турецькі ЗМІ переплутали Олену Зеленську з Вірою Брежнєвою
07:35: Для боротьби з анти-фашистами Трамп використав символ нацистів
15:08: За ініціативи Зеленського в Україні з’явився День фермера
14:44: Рада підтримала законопроект Зеленського про референдум
14:27: Українські випускники не здаватимуть державну підсумкову атестацію
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