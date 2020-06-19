Меру Конотопа підкинули в автомобіль 5 гранат

Аня Мартинюк 19 червня 2020, 08:06

Про дивну знахідку він повідомив поліції.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 червня, стало відомо, що у багажнику автомобіля мера Конотопа Артема Семеніхіна знайшли 5 бойових гранат. Міський голова стверджує, що боєприпаси йому підкинули.

У поліції зазначили, що мер сам зателефонував на спецлінію та розповів про дивну знахідку.

«За словами заявника, ймовірні боєприпаси знаходились в багажному відділенні, на місці запасного колеса, в пакунку, перемотаному ізоляційною стрічкою. Чоловік стверджує, що всі п’ять гранат без запалів», – йдеться у повідомленні поліції.

Обставини події встановлюються.







Тим часом Семехін зазначив, що інцидент – можливе продовження замаху на його життя. Мер Конотопа додав, що не уявляє, де саме йому могли підкинути гранати, адже автомобіль залишав у багатьох місцях. Тим не менше, він припускає, що гранати підкинули на одній із мийок або СТО.