Меру Конотопа підкинули в автомобіль 5 гранат

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Про дивну знахідку він повідомив поліції.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 19 червня, стало відомо, що у багажнику автомобіля мера Конотопа Артема Семеніхіна знайшли 5 бойових гранат. Міський голова стверджує, що боєприпаси йому підкинули.
У поліції зазначили, що мер сам зателефонував на спецлінію та розповів про дивну знахідку.
«За словами заявника, ймовірні боєприпаси знаходились в багажному відділенні, на місці запасного колеса, в пакунку, перемотаному ізоляційною стрічкою. Чоловік стверджує, що всі п’ять гранат без запалів», – йдеться у повідомленні поліції.
Обставини події встановлюються.
Тим часом Семехін зазначив, що інцидент – можливе продовження замаху на його життя. Мер Конотопа додав, що не уявляє, де саме йому могли підкинути гранати, адже автомобіль залишав у багатьох місцях. Тим не менше, він припускає, що гранати підкинули на одній із мийок або СТО.
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