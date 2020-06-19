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Для боротьби з анти-фашистами Трамп використав символ нацистів

Аня Мартинюк 19 червня 2020, 07:35
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Для боротьби з анти-фашистами Трамп використав символ нацистів

В результаті його повідомлення було видалено зі сторінки Facebook.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 19 червня, стало відомо, що Facebook зняв рекламу кампанії Трампа, яка «чітко містила символ, який нацисти використовували для класифікації політичних в'язнів під час Другої світової війни». Мова йде про червоний трикутник.

Як повідомляє Times, червоний трикутник - це символ, який нацисти використовували для ідентифікації комуністів та інших політичних в'язнів у концтаборах, подібно до того, як вони використовували рожевий трикутник для ідентифікації людей, яких вони позначали як гомосексуальних.

Тим часом Марк Брей, історик, заявив, що червоний трикутник не є частиною символіки анти-фашизму в США.

 

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