За ініціативи Зеленського в Україні з’явився День фермера

Аня Мартинюк 18 червня 2020, 15:08

Відзначатимуть нове свято 19 червня.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 червня, стало відомо, що сам президент України Володимир Зеленський став ініціатором святкування в Україні Дня фермера. Припадатиме воно на 19 червня.

«З огляду на значення фермерських господарств для розвитку сільського господарства України, їх внесок у вирішення питань продовольчої безпеки держави постановляю: встановити в Україні День фермера, який відзначатимуть щорічно 19 червня», - йдеться у повідомленні на сайті президента.

До слова, раніше в Україні затвердили проект указу президента Володимира Зеленського про призначення Дня митника. Його відзначатимуть 25 червня.