За ініціативи Зеленського в Україні з’явився День фермера 15:08
Рада підтримала законопроект Зеленського про референдум 14:44
Українські випускники не здаватимуть державну підсумкову атестацію 14:27
Під килимом президент дав команду валити прем’єра і Кабмін – Тимошенко 13:00
Відпусти - Депутати не проголосували за звільнення Вакарчука 12:25
Україна знову продемонструвала невтішну епідеміологічну картину щодо коронавірусу 11:13
Неизвестные подвиги военного разведчика Анатолия Шария 10:41
МОН озвучило мінімальні ціни для абітурієнтів-контрактників 08:12
Зеленський попіклувався - Лікарі другої ланки отримають більші зарплати 07:37
Синоптична картина в Україні – Дощі, грози, шквали, град 13:46
Відзначатимуть нове свято 19 червня.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 18 червня, стало відомо, що сам президент України Володимир Зеленський став ініціатором святкування в Україні Дня фермера. Припадатиме воно на 19 червня.
«З огляду на значення фермерських господарств для розвитку сільського господарства України, їх внесок у вирішення питань продовольчої безпеки держави постановляю: встановити в Україні День фермера, який відзначатимуть щорічно 19 червня», - йдеться у повідомленні на сайті президента.
До слова, раніше в Україні затвердили проект указу президента Володимира Зеленського про призначення Дня митника. Його відзначатимуть 25 червня.
15:08: За ініціативи Зеленського в Україні з’явився День фермера
14:44: Рада підтримала законопроект Зеленського про референдум
14:27: Українські випускники не здаватимуть державну підсумкову атестацію
13:00: Під килимом президент дав команду валити прем’єра і Кабмін – Тимошенко
12:25: Відпусти - Депутати не проголосували за звільнення Вакарчука
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.