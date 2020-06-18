Рада підтримала законопроект Зеленського про референдум

Аня Мартинюк 18 червня 2020, 14:44

252 депутати підтримали документ у першому читанні.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 червня, ВРУ в першому читанні проголосувала за законопроект про референдум. Мова йде про законопроект №3612, який президент Володимир Зеленський вніс до парламенту 9 червня. Документ підтримали 252 депутати.

Якщо законопроект в результаті буде прийнятий, то в Україні можна буде провести всеукраїнський референдум у форматі е-голосування.