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Рада підтримала законопроект Зеленського про референдум

Аня Мартинюк 18 червня 2020, 14:44
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Рада підтримала законопроект Зеленського про референдум

252 депутати підтримали документ у першому читанні.

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 18 червня, ВРУ в першому читанні проголосувала за законопроект про референдум. Мова йде про законопроект №3612, який президент Володимир Зеленський вніс до парламенту 9 червня. Документ підтримали 252 депутати. 

Якщо законопроект в результаті буде прийнятий, то в Україні можна буде провести всеукраїнський референдум у форматі е-голосування.

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