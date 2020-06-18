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252 депутати підтримали документ у першому читанні.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 18 червня, ВРУ в першому читанні проголосувала за законопроект про референдум. Мова йде про законопроект №3612, який президент Володимир Зеленський вніс до парламенту 9 червня. Документ підтримали 252 депутати.
Якщо законопроект в результаті буде прийнятий, то в Україні можна буде провести всеукраїнський референдум у форматі е-голосування.
15:08: За ініціативи Зеленського в Україні з’явився День фермера
14:44: Рада підтримала законопроект Зеленського про референдум
14:27: Українські випускники не здаватимуть державну підсумкову атестацію
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12:25: Відпусти - Депутати не проголосували за звільнення Вакарчука
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