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Українські випускники не здаватимуть державну підсумкову атестацію

Аня Мартинюк 18 червня 2020, 14:27
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Українські випускники не здаватимуть державну підсумкову атестацію

Тим не менше, бажаючі здати  державну підсумкову атестацію можуть це зробити. 

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 18 червня, депутати ВРУ схвалили законопроект президента Володимира Зеленського, згідно з яким у 2020 році випускники шкіл не мають здавати державну підсумкову атестацію. Її скасували у зв’язку з пандемією коронавірусу.

«Одержувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти в 2019/2020 навчальному році, мають право пройти державну підсумкову атестацію, у тому числі у формі зовнішнього незалежного оцінювання, за власним бажанням», - зазначено в тексті закону.

Нагадаємо, раніше зазначалося, що ЗНО в Україні скасовувати не будуть.

 

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