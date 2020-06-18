Українські випускники не здаватимуть державну підсумкову атестацію

Аня Мартинюк 18 червня 2020, 14:27

Тим не менше, бажаючі здати державну підсумкову атестацію можуть це зробити.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 18 червня, депутати ВРУ схвалили законопроект президента Володимира Зеленського, згідно з яким у 2020 році випускники шкіл не мають здавати державну підсумкову атестацію. Її скасували у зв’язку з пандемією коронавірусу.

«Одержувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти в 2019/2020 навчальному році, мають право пройти державну підсумкову атестацію, у тому числі у формі зовнішнього незалежного оцінювання, за власним бажанням», - зазначено в тексті закону.

Нагадаємо, раніше зазначалося, що ЗНО в Україні скасовувати не будуть.